Valderice. In due distinti interventi dell’Arma, 1 arresto e 1 denuncia

VALDERICE, 03 GEN – Nella tarda mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Valderice hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal Tribunale di Palermo, nei confronti di Francesco Castiglione valdericino classe 78 dovendo espiare la pena di anni 1 di reclusione in ordine al reato di furto, commesso nella Frazione di Bonagia, quando era stato sorpreso, nel mese di settembre del 2017, mentre asportava 2 pilozze in pietra ed altro materiale da una villetta. Le indagini dei militari dell’Arma consentivano di risalire con certezza al soggetto e di ritrovare in casa sua il materiale asportato, prontamente riconsegnato al proprietario. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime della detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa giornata i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trapani si portavano, sempre nella frazione di Bonagia, nei pressi del campetto sportivo in quanto era stato richiesto il loro l’intervento, unitamente a quello dell’ambulanza, per una lite tra 2 soggetti extracomunitari intenti a giocare una partita di calcetto. Ad un certo punto il senegalese K.D. del 2001, in veste di arbitro in quella circostanza, per futili motivi si scagliava contro un connazionale aggredendolo con una bottiglia in vetro rotta provocandogli lesioni lacero contuse giudicate guaribili in giorni 12 in sede craniale ed in sede sovraglutea sinistra. Per i fatti sopra descritti il K.D. veniva deferito in stato di libertà mentre la vittima ricoverata in osservazione presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

