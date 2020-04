Turisti tedeschi, da Ragusa a Punta Secca in camper, nonostante Covid

Ragusa – Sono fan del Commissario Montalbano. Come abbiano fatto ad arrivare dalla Germania sino a Ragusa, nonostante i divieti dovuti al Coronavirus, non è noto. E’ noto che hanno fatto tappa a Punta Secca, a Ragusa appunto, e solo in Ortigia, a Siracusa, sono stati finalmente beccati dalla Polizia.

Una coppia di anziani turisti tedeschi aveva scelto come destinazione il ragusano: la coppia è stata prima avvistata a Punta Secca, poi si è spostata a Siracusa, per ammirare Ortigia e la zona archeologica. All’ingresso sud però, sono stati fermati e multati dalla polizia. Adesso si sono rimessi in marcia per tornare in Germania, ammesso che ai confini gli daranno il permesso di rientrare.