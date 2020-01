Turista cinese con raffreddore e febbre alta: sospetto caso di coronavirus a Palermo

Ad allertare i soccorsi sono stati i titolari della struttura alberghiera dove il cittadino cinese alloggiava. Il turista si trovava nella sua stanza, fiaccato da febbre e raffreddore, e si è rivolto alla reception per chiedere aiuto. Dalla struttura alberghiera hanno quindi chiamato il 118 raccontando la circostanza. Poco dopo sono intervenuti i sanitari a bordo di un’ambulanza dedicata. E’ scattato il protocollo messo a punto dall’assessorato regionale alla Salute e sia gli infermieri che i medici che l’hanno in cura indossano copricapo, maschera, calzari, camice o tuta idrorepellenti e guanti.

Adesso saranno la analisi a confermare se si tratta di una semplice influenza o se l’uomo abbia contratto il virus che nelle ultime settimane sta seminando il panico in Oriente. (palermotoday)

(Nella foto:Una ricercatrice al lavoro nel laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Emergenze dell’ospedale Luigi Sacco di Milano indicata come struttura di riferimento per il Nord Italia per affrontare l’eventuale emergenza del Coronavirus. Milano 30 Gennaio 2020. ANSA / MATTEO BAZZI“).