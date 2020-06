Troina, positiva al coronavirus dopo la guarigione e muore a 24 anni: “L’emergenza non è finita”

Fonte: gds

Come riporta il sito gds, è morta una ragazza di 24 anni di nuovo positiva.

La doccia fredda è giunta ieri sera. Dopo un bollettino con zero decessi e nessuna vittima, è arrivata la notizia di una 24enne morta per coronavirus. Era stata dichiarata clinicamente guarita, ma era risultata nuovamente positiva al Covid-19.

Nulla da fare per la giovane, una disabile ospite dell’Oasi di Troina, che era stata ricoverata la settimana scorsa al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Enna. La giovane era tornata al nosocomio per un disturbo apparentemente meno grave.

L’esito del tampone però è stato impietoso: di nuovo positivo. Le condizioni di salute poi si sono rapidamente aggravate. Ieri l’hanno trasferita d’urgenza a Catania, dove i medici hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita in terapia intensiva, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Troina è stata una delle quattro ex “zone rosse” dichiarate dal presidente della Regione Musumeci, per l’elevato numero di casi di Coronavirus.

