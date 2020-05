Travolto da valanga in Valtellina, muore famoso alpinista

Era uno degli alpinisti più famosi al mondo, faceva parte dello storico gruppo dei Ragni di Lecco, questo inverno aveva aperto due nuove vie in Patagonia. Martedì era partito in solitaria per un noto itinerario scialpinistico sul Pizzo del Diavolo. Purtroppo non ha fatto ritorno, i soccorsi sono scattati alla sera quando non è rientrato a casa a Busto Arsizio, dove lascia la compagna e una figlia di due anni.