Trasportano droga e tentano la fuga: arrestate 2 donne

Le arrestate sono state ristrette in camera di sicurezza, l’autorità giudiziaria ha poi convalidato l’arresto disponendo per D.F.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Arrestata la marcia, la passeggera ha tentato di scappare a piedi nelle campagne circostanti cercando vanamente di sbarazzarsi di una busta in cellophane. Nella successiva perquisizione sono stati rinvenuti, quasi 150 grammi di droga tra marijuana, cocaina ed eroina. Sullo stupefacente, sottoposto a sequestro, i Carabinieri del L.A.S.S. del Comando Provinciale eseguiranno le analisi qualitative e quantitative.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio e prevenzione, sull’autostrada A-19 in direzione Catania, hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo due donne, la quale, invece di fermarsi, ha aumentato l’andatura fuggendo e dando vita ad un inseguimento terminato nell’agglomerato industriale di Termini Imerese.

I Carabinieri della Compagnia di Termini Imerese hanno tratto in arresto D.F.G., 35enne, e G.S. 30enne, entrambe di Canicattì e già note alle forze dell’ordine, per detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

