Trapani. Incendio nell’impianto rifiuti ”Le fiamme hanno distrutto il Tmb”- Orlando dispone l’incremento della vigilanza armata a Bellolampo

Già in passato Bellolampo è stata più volte oggetto di incendi e fatti più o meno anomali, motivo per cui credo che sia fondamentale assumere ogni possibile iniziativa per scongiurare possibili atti dolosi.

Questo, ancor di più e soprattutto nel momento in cui la RAP e il Comune sono impegnati per fare in modo che tutte le operazioni e funzioni legate al ciclo dei rifiuti possano essere gestite internamente”.