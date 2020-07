Trapani, dà fuoco all’auto dell’ex suocero: arrestato dalla squadra mobile

Si è presentato sotto casa di famiglia della sua ex compagna e ha dato fuoco all’auto del padre della ragazza, l’uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Trapani. Il giovane, 23 anni, non avendo accettato la fine della relazione con la ragazza, si era già reso protagonista di altri episodi di danneggiamento. Giovedì l’epilogo della vicenda, quando, davanti all’ennesimo rifiuto della ex di tornare con lui, prima ha appiccato il fuoco all’auto con del liquido infiammabile e successivamente ha iniziato a danneggiare le finestre della casa. La polizia lo ha arrestato con l”accusa di incendio e danneggiamento aggravato.