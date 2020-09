Trapani. Contrasto allo spaccio: 2 arresti

Nella giornata del 4 settembre 2020, i Carabinieri della Stazione di Trapani – Borgo Annunziata, nel corso di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, ROZZISI Vita, cl.79 con precedenti di polizia e MORTILLARO Cristian, cl.02, entrambi trapanesi.

Nello specifico, le perquisizioni effettuate, sia personale che domiciliare, hanno consentito il rinvenimento di 330 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana non ancora suddivisa in dosi, 3 piantine della medesima sostanza, la somma contante di 50,00 euro, da ritenersi verosimilmente profitto dell’attività illecita, 1 bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Tutto lo stupefacente, insieme alle banconote, è stato sottoposto a sequestro penale.

Gli arrestati, espletate le formalità procedurali, sono stati successivamente tradotti presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso del giudizio direttissimo, che si è svolto nella giornata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti operati dai Carabinieri e, contestualmente, ha sottoposto entrambi i soggetti alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

