 Tentata estorsione al Sindaco di Gibellina: il Riesame annulla l’incarcerazione 

Il legale dell’imputato “Soddisfatti per l’esito, attendiamo fiduciosi le motivazioni”

Aveva creato un forte interesse mediatico la vicenda relativa all’incendio appiccato la notte del 4 aprile alle vetture di proprietà del sindaco del Comune di Gibellina, Dottore Leonardo Sutera, sia per il forte impatto del gesto sia perché avvenuto durante il c.d. lockdown. Ancora più clamore mediatico aveva assunto il risvolto della vicenda del 19 maggio quando veniva sottoposto a misura cautelare della detenzione carceraria il 42enne di Gibellina Bivona Antonino. Nell’ordinanza di custodia emessa dal Gip di Sciacca Dott. Davigo Alberto veniva ritenuto il Bivona responsabile non solo del danneggiamento alle vetture del Sindaco di Gibellina, ma anche di una tentata estorsione ai danni dello stesso Sindaco, reo di non avergli concesso un alloggio popolare.

La vicenda rimbalzava anche sulla cronaca nazionale laddove circolava una video-ricostruzione dei fatti.

Avverso all’ordinanza di misura cautelare in carcere il Bivona presentava istanza di riesame mediante l’Avv. Giuseppe Accardo (nella foto copertina), del Foro di Marsala.

In tale atto, composta di circa 25 pagine, la difesa del Bivona contestava radicalmente l’impianto accusatorio facendo emergere quelle che a proprio giudizio erano le incongruenze logico-giuridiche dell’impianto accusatorio.

L’udienza davanti ai Giudici del Riesame si svolgeva nella giornata del 9.06.2020 e nello stesso pomeriggio il Tribunale della libertà annullava in toto l’ordinanza del Gip di Sciacca, disponendo l’immediata scarcerazione del Bivona.

Sul punto l’Avv. Giuseppe Accardo dichiara “Siamo soddisfatti dell’esito offerto dal Tribunale della Libertà. Ovviamente attendiamo le motivazioni, che saranno rese tra 45 giorni, per fare ogni ulteriore valutazione, che allo stato sarebbe prematura”. Il legale partannese infine aggiunge “ringrazio per l’aiuto essenziale nello sviluppo della linea difensiva il collega Avv. Girolamo Restivo”.

