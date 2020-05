Sorpreso a spacciare droga, arrestato 26enne ucraino

A Caserta, durante la notte, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio Z.Y., 26 anni, ucraino, residente a Caserta.

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso in via Curie mentre cedeva, a persona segnalata alla Prefettura quale assuntore di stupefacente, una dose da 2 grammi di hashish in cambio della somma di 10 euro. A seguito di successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto, occultati nella cucina, 272 grammi di hashish suddivisi in 3 panetti nonché materiale da taglio e confezionamento.