“Sorpresi” a operare nella clinica palermitana: licenziati due medici del trapanese

A distanza di oltre quattro anni dal blitz dei Nas alla clinica Macchiarella, l’Asp di Trapani ha licenziato i due medici del pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala che nel marzo 2016 rimasero coinvolti nell’inchiesta della Procura di Palermo sulla clinica privata di viale Regina Margherita, alla Zisa.

I due licenziati (non saranno più in servizio a partire da agosto) sono S. P. e G. S. T.. A entrambi venne contestato di aver partecipato ad alcune operazioni chirurgiche nonostante i loro nominativi non risultassero nei registri. I due professionisti, furono trovati in sala operatoria durante un intervento di ricostruzione del seno ma non avevano la liberatoria dell’Asp di Trapani. I loro nomi, infatti, non risultavano nella cartella clinica della paziente sotto i ferri. Interrogati, i due medici avrebbero risposto: “Eravamo liberi e siamo venuti a Palermo”.

