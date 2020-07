Scoperta ‘psicosetta’ nel Novarese accusata di reati sessuali, anche su minori

Operazione della polizia di Stato. A capo della setta un 77enne, tra gli adepti soprattutto donne, ridotte in schiavitù

La polizia di Stato di Novara ed il Servizio centrale operativo, nelle scorse ore, hanno eseguito 26 perquisizioni personali e 21 perquisizioni locali nelle province di Novara, Milano, Genova e Pavia, a seguito di un’articolata e complessa attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica di Torino-Direzione distrettuale Antimafia, finalizzata all’accertamento della operatività di una ‘psicosettà.

I due anni di attività di indagine della squadra mobile di Novara e del Servizio centrale operativo hanno consentito di accertare l’esistenza di una potentissima ‘psicosetta’, con base operativa nella provincia di Novara e diramazioni nella città di Milano e nel pavese, i cui adepti, prevalentemente di sesso femminile, ma con a capo un uomo, oggi 77enne, si sono resi responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alla commissione di numerosi e gravi reati in ambito sessuale, anche in danno di minori.

I dettagli dell’operazione verranno forniti nell’ambito della conferenza stampa che si terrà alle ore 10 presso la sala riunioni della questura di Novara.

