Scoperta piantagione di marijuana nel casertano con piante alte 2 metri

REDAZIONE – Scoperta una piantagione di marijuana: 62 piante sequestrate dai carabinieri. A Ventaroli, frazione di Carinola, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca hanno rinvenuto in un appezzamento di terreno scosceso, di circa 40 metri quadrati. una piantagione di marijuana. Ben 62 piante infiorescenza alte circa 2 metri del peso di circa 80 chilogrammi.

Le piante erano giunte a ‘piena maturazione’, pronte per essere poi immesse nel mercato degli stupefacenti. L’intera piantagione è stata poi estirpata e sottoposta a sequestro dai militari sessani nella disponibilità della competente autorità giudiziaria. Proseguono le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sessa Aurunca per far luce sull’intera vicenda.