Sassari. Catturato Johnny lo Zingaro – Foto

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, ha arrestato in Sardegna Giuseppe Mastini noto come “johnny lo zingaro” evaso dal carcere qualche giorno fa. L’evaso è stato rintracciato in un casale in una zona rurale della provincia di Sassari. Agli investigatori, dopo l’arresto, avrebbe detto: “Sono fuggito per amore. Si fugge sempre per amore”. In carcere da anni per diversi reati (tra cui omicidi, tentati omicidi e rapine), Mastini è già evaso 7 volte. Mastini non era tornato in carcere il 6 settembre al termine di un permesso premio di dieci giorni. Alla cattura hanno partecipato gli uomini del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Sassari.