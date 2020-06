San Vito Lo Capo: altro ritrovamento e sequestro di droga sulle coste trapanesi

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno posto sotto sequestro 2 panetti di droga rinvenuti, sotto segnalazione di privato cittadino, nel tratto di spiaggia antistante la località Baia Santa Margherita Macari/Castelluzzo.

Nel pomeriggio di ieri giungeva presso la centrale operativa la segnalazione del ritrovamento di due involucri, di cui uno parzialmente aperto, arenati sulla spiaggia.

Giunti sul posto, i Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo ponevano sotto sequestro i 2 panetti confezionati con nastro adesivo e cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per un peso complessivo di kg. 1,5. Reperti assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di essere versati presso il competente ufficio corpi di reato.

Sono in corso adesso le indagini da parte dei reparti dell’Arma tenuto conto anche del ritrovamento del pacco da 30 kg rinvenuto nel tratto di mare antistante l’imboccatura del porto di Trapani.

