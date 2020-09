Salemi. Tutela della salute dei consumatori: controlli e sanzioni dei NAS 

In un altro caso, invece, i militari hanno diffidato il titolare di un bar ad attuare le procedure relative al corretto utilizzo dei dispositivi che garantiscono la salubrità dell’ambiente di lavoro, mediante l’ eliminazione di odori e fumi e il ricircolo dell’aria, solitamente garantiti con dei comuni aspiratori.

Più nello specifico, i militari operanti hanno elevato una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 al titolare di un esercizio pubblico per la mancata attuazione delle procedure inerenti l’igiene e la sicurezza alimentare previste dalla vigente normativa.

In particolare, grazie al prezioso contributo dei colleghi del Nas di Palermo, gli accessi ispettivi attuati nel territorio di competenza, si sono conclusi con la contestazione di violazioni amministrative inerenti alla tutela della salute del consumatore.

