Reggio Calabria, scoperti 237 “furbetti” del reddito di cittadinanza

I finanzieri del gruppo di Locri, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno individuato 237 persone, tutti residenti nel territorio della Locride, che avevano richiesto il reddito di cittadinanza, da aprile a dicembre del 2019, in assenza dei previsti requisiti. Tra i casi più eclatanti c’era chi andava in giro in Ferrari e chi aveva addirittura delle ville di lusso. Un intero nucleo familiare era riconducibile alla ‘ndrangheta.

I furbetti, che in soli nove mesi avevano ottenuto in maniera indebita complessivamente 870mila euro, sono stati scoperti dai finanzieri che sono risaliti a loro partendo dalle indagini su altri denunciati in una precedente inchiesta. Gli uomini delle fiamme gialle hanno riscontrato diverse anomalie nelle Dsu, le Dichiarazioni sostitutive uniche che sono alla base della richiesta di Reddito: in molti casi vi era l’omessa indicazione di componenti del nucleo familiare anagrafico, del coniuge non separato, nonchè del possesso di redditi, di beni mobili (veicoli e moto) ed immobili (terreni e fabbricati).