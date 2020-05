Raffica di furti e rapine: 11 arresti: Foto e Nomi

Nella prima mattinata odierna, la Compagnia Carabinieri di Partinico ha eseguito un’ordinanza di applicazione di 15 misure cautelari (8 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 4 sottoposizioni all’obbligo di presentazione alla P.G.) emessa dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili dalla Procura della Repubblica di Palermo che ha diretto le attività di indagini dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di furti aggravati, prevalentemente di rame e batterie di ponti ripetitori ma anche di numerose autovetture e in abitazioni nei territori di Camporeale, Partinico (PA) e in diversi altri Comuni della Provincia di Palermo e di quelle di Trapani e Agrigento, nonché alla commissione dei delitti di ricettazione dei beni illecitamente sottratti, rapina e false denunce di furti. Tutti i nomi:

IN CARCERE

ALAMIA Angelo, nato ad Alcamo (TP) classe 1978, residente a Partinico (PA), associazione per delinquere finalizzata al compimento di numerosi furti; CASTELLO Gaspare, nato a Partinico (PA) classe 1988, ivi residente, associazione a delinquere finalizzata al compimento di numerosi furti; GALLINA Giuseppe, nato a Cinisi (PA) classe 1960, ivi residente, associazione a delinquere finalizzata al compimento di numerosi furti e ricettazione; LOMBARDO Nicola, nato a Salemi (TP) classe 1990, residente a Camporeale (PA), rapina e diversi furti; MULE’ Vincenzo, nato a Partinico (PA) classe 2000, residente a Camporeale (PA), rapina, diversi furti e ricettazione; PALAZZOLO Franco, nato a Cinisi (PA) classe 1963, residente a San Giuseppe Jato (PA), diversi furti; PALAZZOLO Giampiero, nato a Partinico (PA) classe 1989, residente a Camporeale (PA): rapina e associazione a delinquere finalizzata al compimento di numerosi furti; PALAZZOLO Roberto, nato ad Alcamo (TP) classe 1982, residente a Partinico (PA): associazione a delinquere finalizzata al compimento di numerosi furti;

ARRESTI DOMICILIARI

PRIMOLETTO Giuseppe, nato a Partinico (PA) classe 1977, residente a Camporeale (PA): diversi furti; FERRARA Benedetto Calogero, nato a Partinico (PA) classe 1994, residente a Camporeale (PA): diversi furti; MULE’ Salvatore, nato ad Alcamo (TP) classe 1997, residente a Camporeale (PA): diversi furti;

