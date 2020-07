Piacenza. Sequestro caserma: l’Arma ha disposto l’immediato invio di 2 stazioni mobili e 8 carabinieri

In relazione al sequestro della caserma sede della Stazione CC di Piacenza Levante, e nel rispetto dei provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria, l’Arma ha disposto l’immediato invio di 2 stazioni mobili e 8 carabinieri per continuare a garantire, senza soluzione di continuità, la funzionalità del presidio al servizio di quella collettività e per la tutela della legalità. Lo si legge in una nota del comando generale dell’arma dei Carabinieri.

