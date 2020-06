Palermo. Tentato omicidio di Passo di Rigano,  arrestato aggressore 28enne

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, hanno tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio, R.M., 28enne palermitano disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio di ieri, in via Evangelista di Blasi, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, è stato ferito con tre fendenti inferti con un coltello, lungo oltre 30 cm , S.S., 23enne palermitano disoccupato.

I militari, giunti immediatamente sulla scena del crimine, hanno ricostruito quanto accaduto in quei momenti concitati e hanno recuperato, con il contributo dei Vigili del fuoco, l’arma del delitto nonché gli indumenti usati dall’aggressore che questi aveva cercato di occultare tra la vegetazione di un’area vicina.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso – Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Sono in corso le indagini biologiche da parte dei Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Palermo.

