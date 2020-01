Palermo. Quartiere Zen 2: furto energia elettrica, 17 i denunciati

PALERMO, 11 GEN – I carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno effettuato alcuni controlli, finalizzati al contrasto dei furti di energia elettrica, presso alcune abitazioni del quartiere Zen 2.

A seguito delle verifiche sono state denunciate all’ autorità giudiziaria ben 17 persone, tutte nate e residenti a Palermo, di cui le prime 15 responsabili di furto aggravato di energia elettrica, in quanto hanno allacciato abusivamente la rete elettrica delle rispettive abitazioni alla rete elettrica pubblica e le ultime 2 per invasioni di edifici, poiché hanno occupato abusivamente un immobile, di proprietà dell’istituto autonomo case popolari.

I controlli continueranno, per impedire gli allacci abusivi che costituiscono un serio pericolo per l’incolumità dei residenti. Infatti, i prelievi irregolari avvengono utilizzando per lo più cavi non a norma che servendo immobili sprovvisti di salvavita potrebbero causare incendi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...