Palermo. Paziente perseguita una dottoressa: Arrestato con l’accusa di stalking

PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato per stalking un un palermitano di 65 anni che perseguitava la dottoressa che l’aveva in cura sostenendo d’essersene innamorato. Lo stalker ha disatteso il divieto di avvicinamento alla donna di 44 anni e così è finito ai domiciliari. Affetto da alcune patologie croniche e in cura dal 2016 in una struttura sanitaria privata di Palermo, lo stalker ha maturato la convinzione che potesse nascere un rapporto con la dottoressa. Nel corso dei frequenti incontri settimanali in clinica, dettati da esigenze terapeutiche, il paziente ha intensificato le attenzioni nei confronti della donna alla quale offriva regali.

La dottoressa ha cercato di chiarire l’equivoco, ma il paziente non si è dato per vinto e ha cominciato a seguirla ben oltre gli orari di lavoro. Ha anche dormito per strada, nei pressi dell’abitazione della donna. Più volte gli agenti sono stati chiamati dalla dottoressa per fare allontanare l’uomo. L’ultima volta, dopo aver disatteso il divieto di avvicinamento, è stato arrestato e il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

(ANSA).

Mi piace: Mi piace Caricamento...