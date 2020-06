Palermo. incensurato con due chili di droga, arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione Oreto, con il determinate contributo delle unità cinofile, hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti D.f., 19enne palermitano, incensurato.

Nel corso di un servizio antidroga, i militari, insospettiti dalla presenza del giovane nei pressi di un garage in via Ernesto Basile, hanno eseguito una perquisizione rinvenendo quasi 2 kg di cocaina, suddivisa in 8 buste di cellophane oltre a materiale per il taglio ed il confezionamento.

La droga recuperata, che immessa sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato fino a 200.000 euro, è stata inviata al laboratorio analisi del Reparto Operativo di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli.

