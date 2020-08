Palermo. Creano una serra per coltivare marijuana: due arresti a Ciaculli

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi, durante un servizio antidroga nel quartiere Ciaculli, hanno arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio D.P.S.F. 54enne e R.L. 29enne, entrambi palermitani e noti alle forze dell’ordine. I militari hanno sorpreso i due uomini all’interno di un appezzamento di terreno ove avevano allestito una serra artigianale per la coltivazione di marijuana. Sono stati sequestrati 150 germogli e 35 piante oltre a fertilizzanti e al materiale utile per la coltivazione. Lo stupefacente è stato campionato per le successive analisi quantitative e qualitative a cura del L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) dei Carabinieri di Palermo.

I due, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati tradotti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida (foto archivio).

