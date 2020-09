Palermo. Controlli nei locali della movida: 5 le persone denunciate

Sabato sera i Carabinieri della compagnia Piazza Verdi insieme alla Polizia Municipale hanno svolto nel centro storico, all’interno del quartiere “Capo”, controlli ad esercizi commerciali anche per la verifica del rispetto delle linee guida nazionali per il contenimento del covid-19.

Quattro in totale i locali sottoposti ad accertamenti e 5 le persone denunciate all’autorità giudiziaria.

In particolare : – due attività sono state sanzionate per il mancato rispetto delle misure di contenimento del covid-19 (divieto di assembramento), con contestuale chiusura di 5 giorni dei locali. In una di queste inoltre due dipendenti sono stati sopresi a somministrare alcolici a minori di 18 anni e per questo denunciati all’autorità giudiziaria, ed infine il responsabile è stato sanzionato amministrativamente per aver impiegato tre dipendenti privi del prescritto attestato di alimentarista, omesso il rispetto dei requisiti generali di igiene nelle aree devolute all’attività di somministrazione nonché l’invio della prescritta comunicazione all’autorità sanitaria; – il proprietario di un lounge bar, così come il titolare e il responsabile delle predette attività, è stato denunciato e sanzionato amministrativamente poiché responsabile di aver occupato gran parte della sede stradale con tavoli, sedie ed ombrelloni, creando disagi alla circolazione pedonale; – il titolare di un ristorante pizzeria è stato sanzionato poiché privo del prescritto documento per la registrazione del cliente.

Le sanzioni ammontano a circa 11000 euro.

