Palermo. Borgo nuovo: commerciante e spacciatore, arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione Resuttana Colli hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, P.P. 34enne palermitano, commerciante, già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso di un servizio antidroga, i militari, insospettiti da un continuo andirivieni dalla sua abitazione, in piazza Benvenuto Cellini, hanno eseguito una perquisizione rinvenendo quasi 100 grammi di marijuana oltre al materiale per il taglio ed il confezionamento.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida; la droga recuperata è stata inviata al laboratorio analisi del Reparto Operativo di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.

Nel corso delle attività, sono stati inoltre trovati più di 15.000 euro in contanti sulla provenienza dei quali sono in corso le indagini.

