[OPERAZIONE FLASHBACK] Milano: la Polizia di Stato trova il tesoro dei narcotrafficanti

In un’abitazione, all’interno di un’intercapedine ricavata tra un muro artificiale ed il muro perimetrale interno sono stati rinvenuti 28 scatoloni contenenti denaro contante per un valore di oltre 15.000.000 (quindici milioni) di €uro, suddivisi in banconote di vario taglio dai 500 ai 20 €uro. Altri 167.000 €uro sono stati rinvenuti in una cassaforte e all’interno di una auto officina.

Successivamente sono state eseguite 3 misure cautelari custodiali ed il sequestro preventivo del denaro.