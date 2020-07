[Operazione di Polizia e Carabinieri] Palermo. Sette violente rapine messe a segno in poco più di 2 mesi: tre arresti

La Polizia di Stato, con agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. “Oreto Stazione”, ed i Carabinieri della Stazione Scalo, hanno dato esecuzione questa mattina ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal G.I.P del Tribunale di Palermo – su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di: A.G., 32enne, L.A., 36enne entrambi già detenuti e T. G., 37enne, tutti palermitani ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina, sequestro di persona, lesioni personali ed indebito utilizzo di carte di credito.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma dei Carabinieri e dagli agenti della Polizia di Stato su delega della locale Procura della Repubblica si sono concentrate su diversi e gravi episodi di rapina pluriaggravata in concorso, perpetrate nel Capoluogo in un arco temporale piuttosto ristretto ed intercorrente dal 4.1.2020 al 14.03.2020. Un’escalation criminale che ha fatto emergere negli indagati una particolare ed intensa propensione alla commissione di gravi reati, compiuti per altro con modalità estremamente violente.

Le efferate rapine sono state commesse ai danni di titolari di esercizi commerciali e di privati cittadini, sia su pubblica via che all’interno di un’abitazione, come quando ad essere colpita fu una coppia di anziani costretti dietro minaccia di un coltello a consegnare ai malviventi la pensione appena riscossa.

Gli investigatori si sono quindi messi immediatamente sulle tracce dei malviventi, avviando meticolose indagini che hanno permesso di raccogliere numerosi elementi di prova, supportati altresì dall’ analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle aree cittadine teatro degli eventi delittuosi e dalle dichiarazioni rese dalle vittime, con contestuale individuazione fotografica degli autori.