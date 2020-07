Operazione “Bialystok”: Estradata dalla Spagna l’anarchica Francesca Cerrone  

Nell’ambito dell’operazione BIALYSTOK del ROS Carabinieri, è stato completato nel pomeriggio odierno l’iter di esecuzione del Mandato di Arresto Europeo sviluppatosi in Spagna il 12 giugno 2020, nei pressi di Almeria, con l’arresto dell’anarchica CERRONE Francesca, con la collaborazione del collaterale di polizia estero, “Comisarìa General de Informaciòn” del Corpo Nazionale di Polizia.

La CERRONE era destinataria dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma ed emessa dal G.I.P. del Tribunale, nei confronti di 7 militanti anarco-insurrezionalisti, ritenuti responsabili di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, detenzione e porto di materiale esplosivo, istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato, oltre che incendio e danneggiamenti aggravati dalla finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico.

La traduzione in Italia della suddetta CERRONE è avvenuta oggi alle ore 15.00, dove è giunta all’aeroporto di Roma-Fiumicino, scortata da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia/SIRENE. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata consegnata alla Polizia Penitenziaria per la successiva traduzione alla Casa Circondariale di Latina.

