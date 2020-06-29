29 Giugno, 2020
Ultimo:

Campobello News

L'informazione in un clik

Archivio CRONACA Sicilia Slide 

[OPERAZIONE BEAUTIFUL FLASH] FOTO E NOMI ARRESTATI

Redazione 0 Commenti ,

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER “ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI FURTI ED ALLA RICETTAZIONE”:

SOGGETTI DESTINATARI DI MISURA CAUTELARE 

  1. AURELIO CIRO, 1965;
  2. CALÒ GIOVANNI, 1967;
  3. COCUZZA GIUSEPPE, 1964;
  4. CORONA MARCO,  1973;
  5. DI MAGGIO ROSARIO, 1958;
  6. LOPITALE FRANCESCO, 1960;
  7. LULLO SALVATORE, 1982;
  8. MANGANO FAUSTO, 1967;
  9. MILAZZO ALESSANDRO, 1972;
  10. SCARIANO BENEDETTO, 1956;

TUTTI NATI A PALERMO, IVI RESIDENTI;

  1. INZERILLO FRANCESCO, 1991;
  2. INZERILLO GASPARE, 1984,

NATI A PALERMO, RESIDENTI A FICARAZZI (PA);

  1. SCHIRÒ PIERO GIORGIO, NATO AD ALTOFONTE (PA) 1971, IVI RESIDENTE. 

ARRESTI DOMICILIARI PER “FURTO AGGRAVATO”: 

  1. AMMIRATA GIOVANNI, NATO A PALERMO 1961, IVI RESIDENTE. 

ARRESTI DOMICILIARI PER “RICETTAZIONE”: 

  1. BOLOGNA ALBERTO, 1983;
  2. D’ALEO VINCENZO, 1974;
  3. DI CACCAMO CRISTOFORO, 1982;
  4. MARTELLI FILIPPO, 1984;
  5. RIGGIO PIETRO, 1979;
  6. SPATOLA GIOVANNI, 1961;

TUTTI NATI A PALERMO, IVI RESIDENTI.

  1. PUGLISI GIOVANNI, NATO A PALERMO 1997, RESIDENTE A TORRETTA (PA).

 

Questo slideshow richiede JavaScript.

 

 

Potrebbe anche interessarti

Castelvetrano. I  volontari della Croce Rossa  presenti nel Pronto Soccorso di  Castelvetrano

Redazione_Campobellonews 0

[Referendum] Campobello, Stravince il “NO”: Successo con il 73,02%

Redazione 1

Mazara, Consiglio comunale aperto sulla sicurezza: Fiumi di parole!

Redazione 0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: