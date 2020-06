[OPERAZIONE BEAUTIFUL FLASH] FOTO E NOMI ARRESTATI

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER “ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI FURTI ED ALLA RICETTAZIONE”:



SOGGETTI DESTINATARI DI MISURA CAUTELARE

AURELIO CIRO, 1965; CALÒ GIOVANNI, 1967; COCUZZA GIUSEPPE, 1964; CORONA MARCO, 1973; DI MAGGIO ROSARIO, 1958; LOPITALE FRANCESCO, 1960; LULLO SALVATORE, 1982; MANGANO FAUSTO, 1967; MILAZZO ALESSANDRO, 1972; SCARIANO BENEDETTO, 1956;

TUTTI NATI A PALERMO, IVI RESIDENTI;

INZERILLO FRANCESCO, 1991; INZERILLO GASPARE, 1984,

NATI A PALERMO, RESIDENTI A FICARAZZI (PA);

SCHIRÒ PIERO GIORGIO, NATO AD ALTOFONTE (PA) 1971, IVI RESIDENTE.

ARRESTI DOMICILIARI PER “FURTO AGGRAVATO”:

AMMIRATA GIOVANNI, NATO A PALERMO 1961, IVI RESIDENTE.

ARRESTI DOMICILIARI PER “RICETTAZIONE” :

BOLOGNA ALBERTO, 1983; D’ALEO VINCENZO, 1974; DI CACCAMO CRISTOFORO, 1982; MARTELLI FILIPPO, 1984; RIGGIO PIETRO, 1979; SPATOLA GIOVANNI, 1961;

TUTTI NATI A PALERMO, IVI RESIDENTI.

PUGLISI GIOVANNI, NATO A PALERMO 1997, RESIDENTE A TORRETTA (PA).

