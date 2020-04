Nel palermitano, 20enne forza posto di blocco: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno tratto in arresto M.F.P., 20enne bagherese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio e prevenzione, volto anche alla verifica del rispetto della normativa inerente la contingente emergenza sanitaria, hanno intimato l’alt ad un uomo a bordo di un motociclo, il quale, invece di fermarsi, ha forzato il posto di controllo fuggendo e dando vita ad un inseguimento nel centro abitato di Bagheria.

I Carabinieri sono riusciti a raggiungere e bloccare il soggetto poco dopo, in via San Marco e nel corso della perquisizione personale hanno rinvenuto, all’interno di un borsello, 318 euro, in banconote da piccolo taglio e 89 dosi tra crack, hashish, marijuana e cocaina.

Il denaro e la droga sono stati sottoposti a sequestro, sullo stupefacente i Carabinieri del L.A.S.S. del Comando Provinciale eseguiranno le analisi qualitative e quantitative.

Ieri mattina l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto con rito direttissimo disponendo per M.f.p. la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Bagheria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...