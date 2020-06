Mazara. Operazione della Polizia Municipale in piazzetta dello Scalo. Sequestrati 122 kg di prodotto ittico ad abusivi

Riprendono le attività di controllo quotidiano antiabusivismo commerciale da parte della Polizia Municipale di Mazara del Vallo.

Il bilancio dell’operazione odierna scattata in piazzetta dello Scalo è il sequestro di 122 chilogrammi di prodotto ittico nei confronti di ambulanti abusivi che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga lasciando sul posto il prodotto ittico. A seguito dei controlli che hanno appurato la mancata tracciabilità del prodotto ittico sequestrato ne è stata ordinata la distruzione.

I controlli – fa sapere il Comando della Polizia Municipale Salvatore Coppolino – saranno intensificati e quotidiani con più passaggi giornalieri di pattuglie nelle zone maggiormente a rischio abusivismo commerciale come piazzetta dello Scalo.

L’Amministrazione Comunale rivolge un invito ai cittadini ad acquistare prodotti agroalimentari (ma tutti i prodotti in genere) presso gli esercizi regolarmente autorizzati sia per il rispetto della legalità che per tutelare la salute, in quanto solo gli esercizi autorizzati possono garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti venduti.

