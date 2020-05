Mazara, incidente mortale sulla Strada Provinciale 38 Mazara – Torretta Granitola

Incidente mortale sulla SP 38 Mazara – Torretta Granitola, Uno scooter Piaggio X10 proveniva da Torretta verso Mazara, guidato da un 37enne F.M. originario di Palermo, per cause in fase di accertamento si è scontrato con un mazarese di 81 anni P.P. stava attraversando a piedi la strada per dirigersi verso casa. L’impatto con la moto è stato molto violento. Sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo presso l’ospedale Abele Ajello dove purtroppo è morto. Il 37enne non ha riportato gravi ferite. Sul luogo è arrivata la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.

[fonte: Mazara News]