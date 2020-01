Marsala. Scomparso l’on. Salvatore Grillo, già sindaco, parlamentare ed assessore regionale

Il cordoglio del Sindaco Alberto Di Girolamo e del presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano. E’ deceduto ieri, circondato dall’affetto dei suoi familiari.

A nome dell'Amministrazione e mio personale desidero esprimere profondo cordoglio alla famiglia Grillo per la scomparsa del loro congiunto – sottolinea il Sindaco Alberto Di Girolamo". Ci lascia uomo che ha caratterizzato la politica locale e regionale dal dopoguerra e fino agli anni '80". "Marsala perde un suo figlio che attraverso l'azione politica ne ha favorito la rinascita post bellica e il rilancio socio economico. Sono vicino alla moglie, ai figli e ai parenti in questo momento di grande dolore – precisa il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano".

L’on. Salvatore Grillo, dopo la 2^ guerra mondiale, inizia la sua attività politica che lo vedrà poi protagonista per oltre 40 anni. La sua prima elezione a Sala delle Lapidi risale al 7 aprile del 1946. In quel periodo rivestì anche la carica di assessore comunale nella Giunta guidata da Vincenzo Regina. Riconfermato nel quinquennio successivo (1952-1957) viene eletto dall’allora Consiglio, per ben due volte consecutivo alla carica di Sindaco (dal 22 giugno del ’52 al 27 luglio dello stesso anno e successivamente dal 19 luglio 1952 fino al 30 settembre del 1954). Fa ritorno a Palazzo VII Aprile per un altro mandato da Consigliere nel giugno del 1980.

Ma la carriera di Grillo presenta altre importanti tappe a livello regionale. Per ben quattro volte fu infatti deputato regionale (dal 1967 al 1986) e anche assessore regionale (dal ’76 all’81). Tra le altre cariche rivesti anche quelle di Sindaco di Salaparuta, di vice Presidente vicario dell’Ars e di Presidente della commissione provinciale di Controllo di Trapani.

L’on. Grillo lascia la moglie e figli Piero e Massimo. Un altro figlio, Nicola, era deceduto in un incidente stradale sul Lungomare Mediterraneo diversi anni fa.

I funerali dell’on. Salvatore Grillo si svolgeranno domani, mercoledì 29 gennaio, in Chiesa Madre alle ore 11,00. La camera ardente è stata allestita nella Chiesa di San Pietro al Cassero.

