Marsala. Dal 25 Maggio non si hanno più notizie di un uomo di 44anni

Dal 25 maggio scorso non si hanno più notizie di un marsalese, celibe e di mezza età, che risiede in contrada Strasatti. Si tratta di Francesco Bertolino di 44 anni. A denunziare la scomparsa sono stati i suoi familiari che hanno avvisato i Carabinieri.

Stamani si è tenuto un vertice in Prefettura con la partecipazione delle forze dell’Ordine e nel quale è stato anche deciso di richiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e, più in generale, delle persone che fossero venute in contatto con l’uomo o che l’avessero visto. Il suo camper è stato rinvenuto nei pressi del Porticciolo di Petrosino.

Chi è in grado di dare notizie può contattare le Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, che hanno

avviato le ricerche.

