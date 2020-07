Mafia: Capaci, confermato ergastolo per 4 boss in appello

PALERMO, 21 LUG – La corte d’assise d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa in primo grado nel processo bis sulla strage di Capaci, costata la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta.

All’ergastolo sono stati condannati i boss Salvo Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello. Assolto il capomafia Vittorio Tutino, che era stato scagionato anche in primo grado.

La Procura generale aveva chiesto la condanna al carcere a vita per tutti gli imputati. (ANSA).

