Le ultime news del krotonese

Scandale (KR) – Arrestato domiciliare incassa indebitamente il reddito di cittadinanza: denunciato dai carabinieri.

I carabinieri della Stazione di Scandale (KR) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone un 41enne del luogo, ritenuto responsabile di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In particolare i militari, al termine di specifici accertamenti, hanno appurato che l’uomo, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, ha omesso di dichiarare la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto, elemento impeditivo al rilascio ed al mantenimento del beneficio. Il danno arrecato alle casse dello Stato è stato stimato in circa 4.000 euro.

Isola di Capo Rizzuto (KR) – Viola il divieto di dimora: arrestato.

I carabinieri della locale Tenenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora in quel territorio con quella degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Crotone a carico di un 22enne del luogo. Il provvedimento scaturisce dalla violazione della misura cautelare alla quale il giovane era già sottoposto. Espletate le formalità di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Pallagorio (KR) – Sorpreso con armi e droga: arrestato.

I carabinieri della Stazione di Verzino e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno tratto in arresto un 38enne di Pallagorio per detenzione illegale di armi e sostanza stupefacente. Nello specifico, gli operanti, a seguito di accurata perquisizione personale e locale, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola cal. 38 con 57 cartucce, 9 grammi di marijuana e una dose di cocaina. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...