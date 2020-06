Jerago con Orago, è omicidio. «Correte hanno ucciso mia nonna»

Questa mattina una 44enne di Carnago (VA) si è rivolta ai carabinieri di Albizzate (VA) per segnalare che la madre 72enne, residente a Jerago con Orago insieme al marito, durante la notte ed a seguito di un diverbio, aveva colpito la nonna 94enne al capo con un oggetto contundente, causandone il decesso. I carabinieri, immediatamente intervenuti unitamente a personale sanitario, hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana donna. Sul posto il Procuratore Capo della Repubblica di Busto Arsizio e il Sostituto di turno esterno, che coordinano le indagini, affidate ai carabinieri di Gallarate, unitamente al personale specializzato per i rilievi del Reparto Operativo del Comando Provinciale. A seguito dei primi accertamenti l’indagata 72enne è stata arrestata. La donna ha confessato l’omicidio della madre ed è stata tradotta presso la casa circondariale di Como, dove sarà sottoposta ad un regime di stretta sorveglianza. La posizione del marito è tutt’ora in fase di approfondimento.

