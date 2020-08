I bimbi giocano a tirarsi la sabbia, poi… la follia. Rissa in spiaggia tra due famiglie

Notte di Ferragosto movimentata sulla spiaggia di Mollarella, a Licata, nell’Agrigentino. A “scontrarsi” sono stati due nuclei familiari, una decina di persone che avrebbero dato via ad una vera e propria rissa interrotta solo dall’intervento delle forze dell’ordine. Stando a quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato quando alcuni bambini hanno iniziato a tirarsi la sabbia tra di loro. Un comportamento che qualche genitore non ha apprezzato. Ne sarebbe dunque nato un diverbio sfociato poi in un’aggressione vera e propria.

Qualcuno ha avvisato il 112 e sul posto sono arrivate contemporaneamente una pattuglia dei carabinieri e una volante della polizia. Quando hanno sentito le sirene, però, gli esagitati sono scappati. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine nessuno si è fatto male.

