FURTO AL RIFUGIO SANITARIO COMUNALE DI MAZARA DEL VALLO

«Manifesto ancora una volta la mia profonda indignazione per l’atto vandalico messo in atto nella notte, ai danni del nostro Rifugio sanitario comunale. Ignoti criminali, hanno forzato la serratura per introdursi negli uffici e rubare mascherine, guanti, farmaci e attrezzature, destinati agli interventi e alle cure per gli animali. I fatti accaduti sono già stati denunciati; ci affidiamo alle autorità competenti affinché possano individuare i responsabili che hanno commesso il vile gesto».