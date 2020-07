Fiumi di droga col permesso del clan: 20 i provvedimenti restrittivi [Tutti i nomi]

Nella mattinata odierna, nelle province di Caserta e Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di 20 persone, ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti restrittivi (17 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) costituiscono il risultato di un’attività investigativa, condotta attraverso un’ampia piattaforma tecnica e mirati servizi di osservazione a riscontro, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, avviata nel luglio 2017 e conclusasi nel giugno 2018, che ha consentito di individuare due sodalizi criminali, operanti nei comuni di San Nicola La Strada e San Marco Evangelista, dediti allo spaccio di hashish, cocaina e marijuana. In particolare è stato possibile riscontrare che: OREFICE Giuseppe, con il benestare del clan Belforte, era il promotore dell’associazione che operava su San Nicola La Strada provvedendo sia alla direzione sia all’organizzazione relativa all’approvvigionamento dello stupefacente. Al contempo si occupava di rifornire, a sua volta, CAPUANO Giovanni che gestiva la “piazza di spaccio” di San Marco Evangelista; LUISE Marco e SOLLA Raffaele erano gli organizzatori che si occupavano rispettivamente della raccolta del denaro e del coordinamento dell’attività di spaccio. In particolare LUISE era colui che, con la collaborazione della moglie GARGIULO Immacolata, recuperava le somme per l’acquisto di stupefacente nel napoletano con l’intermediazione del cognato di quest’ultima MARINO Salvatore. SOLLA, invece, provvedeva al coordinamento dell’attività di spaccio distribuendo lo stupefacente ai vari pusher; – MARINO Salvatore era l’intermediario con il principale fornitore di stupefacente SCOTTO Antonio, quest’ultimo soggetto contiguo al clan Licciardi di Secondigliano; MASELLA Vincenzo, RENDANO Daniela, PAPAIANNI Francesco, SOLIMANDO Shauni, PARISI Joseph, erano gli spacciatori che operavano su San Nicola La Strada sotto la guida di OREFICE. Dopo l’arresto di quest’ultimo, avvenuto nel gennaio 2018, i pusher, non avendo un contatto diretto con SCOTTO, avevano iniziato ad acquistare lo stupefacente da TERLIZZI Salvatore che operava sull’area di Napoli. Il finanziatore degli acquisti di stupefacente era MASSARO Francesco, titolare di un chiosco su San Nicola La Strada; – ad occuparsi dello spaccio di stupefacenti al dettaglio su San Marco Evangelista, sotto la direzione di CAPUANO Giovanni, provvedevano “i ragazzi di Piazza Cantone”, ovvero DRAIF Jamal, GENIALE Alessio, GUIDA Vincenzo, AMOROSO Domenico e PRINCIPIO Vincenzo; – CRISCI Paolo svolgeva la sua attività di spaccio su Caserta, approvvigionandosi dal predetto Orefice.

Nel corso dell’attività investigativa, quale riscontro alle risultanze tecniche, sono state tratte in arresto 18 persone nella flagranza di reato, sequestrando nel complesso: 20 kg di hashish; 100 gr di cocaina; 60.000 euro i contanti; Armi (4 pistole – 215 cartucce di vario calibro) e un giubbotto antiproiettili.

I soggetti colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere sono:

AMOROSO Domenico (cl. 1968) CAPUANO Giovanni (cl. 1985) CRISCI Paolo (cl. 1988) DRAIF Jamal (cl. 1978) GENIALE Alessio (cl. 1978), già detenuto; GUIDA Vincenzo (cl. 1973) LUISE Marco (cl. 1975) MARINO Salvatore (cl. 1976), già detenuto; MASELLA Vincenzo (cl. 1983) MASSARO Francesco (cl. 1972) OREFICE Giuseppe (cl. 1977), già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; PAPAIANNI Francesco (cl. 1989), già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; PARISI Joseph (cl. 1990) PRINCIPIO Vincenzo (cl. 1999) SCOTTO Antonio (cl. 1998) SOLLA Raffaele (cl. 1977) TERLIZZI Salvatore (cl. 1976)

I soggetti sottoposti agli arresti domiciliari sono:

GARGIULO Immacolata (cl. 1980) RENDANO Daniela (cl. 1984) SOLIMANDO Shauni (cl. 1994)

Mi piace: Mi piace Caricamento...