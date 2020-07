Erice. Spaccio e furto energia elettrica scoperto dal fiuto di Mike: arrestato ericino 44enne

Nella giornata di martedì 28 luglio, i Carabinieri della Stazione di Erice, con il supporto di personale del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, ODDO Vito, ericino, cl.76, disoccupato, con pregiudizi di polizia.

Nello specifico, ai militari dell’Arma impiegati nei servizi di pattuglia giornalieri, non era sfuggito un sospetto via vai di persone, in qualsiasi orario del giorno e della notte, nei pressi dell’abitazione dell’arrestato, pertanto, in conclusione di una mirata attività info investigativa, hanno effettuato una serie di perquisizioni, sia personali che domiciliari, che hanno permesso di rinvenire, grazie principalmente al buon fiuto di Mike, 50 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana già suddivisa in dosi pronte per essere immesse nel mercato, che erano state abilmente occultate all’interno della casa. Nell’abitazione erano presenti, inoltre, 2 bilancini elettronici, la somma contante di euro 135,00, con molta probabilità profitto dell’attività illecita, materiale per il confezionamento delle dosi e tre coltelli con la lama intrisa verosimilmente di sostanza stupefacente.

Nella circostanza i Carabinieri operanti, avendo avuto modo di constatare la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che alimentava i locali in uso all’arrestato, hanno proceduto a deferire lo stesso con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Nel corso del giudizio direttissimo, che si è svolto nella giornata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e, contestualmente, ha sottoposto Oddo Vito alla misura degli arresti domiciliari.

Il presente risultato operativo, che segue quelli dei giorni scorsi, è frutto della costante attenzione che i Carabinieri della Compagnia di Trapani rivolgono al fine di tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini.

