Donazione materiali al Sant’Antonio: richiesta di chiarimenti

Cari amici,

come sapete le associazioni Agorà e Trapani per il futuro sono state promotrici di una importantissima raccolta fondi con cui, grazie all’apporto di circa 2200 donazioni, si è raggiunta la soglia dei 60.000 euro. In questi mesi, tra enormi difficoltà, abbiamo lavorato incessantemente per provare a reperire in prima persona il maggior numero possibile di dispositivi di protezione individuale da destinare al Sant’Antonio Abate di Trapani.

Cercando di soddisfare le richieste che ci pervenivano dal personale medico e sanitario, abbiamo avviato un percorso di collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale, seguendo pedissequamente i protocolli previsti per le donazioni.

I fatti di cronaca che hanno sconvolto l’Asp di Trapani sono purtroppo notori. Nelle ultime ore abbiamo appreso da fonti giornalistiche (principalmente da una foto pubblicata su Alqamah) la notizia secondo cui alcuni dei materiali donati al Sant’Antonio Abate di Trapani siano accatastati in una stanza della direzione sanitaria dell’ospedale senza essere ancora stati consegnati al personale sanitario.

E’ nostro dovere, per rispetto delle 2200 donazioni ricevute, richiedere chiarimenti in merito. A tal proposito, vi comunichiamo che abbiamo inviato alla Direzione Sanitaria, a mezzo pec, una richiesta di delucidazioni, col precipuo scopo di essere informati riguardo alla distribuzione dei dispositivi di sicurezza che sono stati da noi consegnati nelle date del 3 Aprile, 7 Aprile, 15 Aprile, 4 Maggio 2020. Per maggiore conoscenza dei fatti, stiamo parlando dei seguenti DPI (valore commerciale totale di poco inferiore ai 20.000 euro):

-900 tute integrali, -6000 calzari, -15000 guanti in lattice, -100 maschere facciali, -400 cuffie, -100 occhiali protettivi, -360 mascherine con valvola di tipo FFP2, -450 camici, -500 mascherine N95, -40 flaconi da 500ml di gel igienizzante.

Tanto vi dobbiamo per la fiducia accordataci e per il sacrificio fatto per il bene comune, sicuri di una vostra piena comprensione.

Si allegano 3 fotografie: due foto relative alle consegne effettuate e l’immagine riportata ieri dal giornale Alqamah con le scatole ammassate in una stanza.

Associazione Agorà – Avv. Dario Gentile Associazione Trapani per il futuro – Dott. Salvatore Novara Giorgia Fontana Anna Flora Lorenzino

