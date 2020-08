Da Castelvetrano a Rosolini per sottrarsi alla cattura: arrestata

REDAZIONE – Se si chiudesse la cartina geografica della Sicilia in due, probabilmente Castelvetrano toccherebbe Rosolini. Sarà stato forse questa la riflessione che ha portato M. A. C., 22 anni, a scegliere il comune più a sud della provincia di Siracusa come luogo “sicuro” per sottrarsi agli arresti domiciliari che invece avrebbe dovuto scontare nel comune trapanese. Al termine di una rapida attività info-investigativa, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Noto hanno avuto notizia che la giovane si trovava a casa di un conoscente di Rosolini e pertanto hanno verificato la notizia recandosi presso tale domicilio all’interno del quale hanno trovato M.A.C..