Concede in locazione a tre donne due appartamenti dove le stesse si prostituivano: denunciato 49enne

PALERMO, 11 GEN – i carabinieri della stazione Piazza Marina hanno denunciato all’autorità giudiziaria S.R.W.R., palermitano 49enne, per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

I militari hanno accertato che l’uomo gestiva diversi appartamenti, per conto di ignari proprietari, e aveva permesso la locazione a tre donne di due appartamenti in via Lincoln, ubicati nel medesimo stabile e piano, dove le stesse si prostituivano.

I due appartamenti sono stati posti sotto sequestro insieme al materiale vario rinvenuto all’interno e riconducibile all’attività di meretricio.

