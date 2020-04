[CC] Le ultime news dal Krotonese

Isola di Capo Rizzuto (KR) – Arrestato perché deteneva un’arma con matricola abrasa.

I carabinieri della Tenenza Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 26enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione di una pistola calibro 7,65, con matricola abrasa, completa di caricatore. Il ragazzo è stato trovato in possesso anche di 0,73 grammi di marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone.

Petilia Policastro (KR) – Rissa e lesioni personali – tre arresti ed una denuncia.

I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, nella serata di ieri, sono intervenuti nella frazione Camellino, in seguito ad una rissa scaturita, per futili motivi, tra i componenti di una famiglia del posto, terminata con il ferimento di due di loro.

I militari hanno proceduto all’arresto di tre di loro e alla denuncia in stato di libertà di un quarto. Sequestrati un coltello e un’ascia. L’uomo ferito con il coltello è stato trasportato presso l’ospedale di Crotone, dove è ricoverato, non in pericolo di vita e piantonato dai Carabinieri.

Crotone e Casabona (KR) – Violano la quarantena: denunciati.

I carabinieri delle Stazioni di Casabona e Crotone hanno denunciato in stato di libertà tre persone, in quanto sorprese per le vie cittadine, in violazione della quarantena domiciliare obbligatoria. Quest’ultima era stata disposta dai due comuni, con ordinanza, a seguito di una precedente violazione del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 relativo all’emergenza epidemiologica in atto.

