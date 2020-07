Castelvetrano. Arrestati gli autori del furto di rame  all’ospedale “Vittorio Emanuele II”

Il presente risultato operativo è frutto della costanza e della professionalità messe in campo dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano al fine di tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, condividendo l’operato dei militari dell’Arma ha emesso, quindi, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Camerino Danilo, il quale, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale “ Pietro Cerulli ” di Trapani, mentre CORRADO Marco Jr., è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Nella giornata di ieri, 1 luglio 2020, i Carabinieri della Stazione di Castelvetrano e del Nucleo Operativo e Radiomobile, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Marsala, hanno tratto in arresto CAMERINO Danilo, 35enne castelvetranese, e CORRADO Marco Jr., di anni 41, entrambi ben noti alle forze dell’ordine.

