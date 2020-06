Il giovane, controllato in questa via Rochester a bordo di un pullman di linea proveniente da Palermo, dapprima tentava di eludere il controllo, in seguito, una volta bloccato, mostrava dolori all’addome, pertanto veniva condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia e sottoposto ad accertamenti radiologici, venendo trovato in possesso di 115 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in 10 ovuli, precedentemente ingeriti. La sostanza veniva sottoposta a sequestro, l’uomo arrestato e associato presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.