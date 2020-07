Beccato a spacciare vicino alla stazione, in manette 56enne

L’uomo è stato trovato in possesso di hashish, fermato dai carabinieri

In Maddaloni, nel corso della notte, in via rosa, nei pressi della locale stazione ferroviaria, i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Maddaloni hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente, B.M., cl.64 di origine algerine ma residente a Maddaloni nullafacente. L’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma che hanno accertato la cessione di gr. 2,92 di stupefacente, del tipo hashish, ad assuntore occasionale.

La successiva perquisizione personale operata nei confronti del 56enne ha permesso di rinvenire ulteriori gr. 15,68 di analoga sostanza stupefacente, suddivisa in 9 dosi. Lo stupefacente, repertato e stato sequestrato unitamente alla somma di € 145 euro ritenuta provento di illecita attività. L’arrestato verrà giudicato con rito per direttissima.

